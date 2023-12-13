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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Lugano maçı kadrosunda 7 oyuncu yok - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın Lugano maçı kadrosunda 7 oyuncu yok

        Beşiktaş, Lugano maçında 7 oyuncusunun kadroda bulunmayacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 13:41 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:41
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        Beşiktaş Kulübü, UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile oynayacakları karşılaşmada sakatlıkları gerekçesiyle 7 futbolcusunun yer almayacağını duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sol dizinde eklem içi sıvı artışı olan Mert Günok, sağ dizinde arka kapsüler yaralanması tedavisi devam eden Omar Colley, sol alt adale sakatlığından dolayı tedavisi süren ve ayak bileğinde bağ yaralanması olan Gedson Fernandes ile besin zehirlenmesi ve gastroenterit nedeniyle tedavi altında olan Ante Rebic'in karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.

        Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları sona eren ancak henüz hazır durumda bulunmayan Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Lugano maçı kadrosunda yer almayacağı aktarıldı.

        Öte yandan Necip Uysal'ın da dün gerçekleştirilen idmanda sol alt baldır arka adalesinde birinci derece yaralanma tespit edildiği ve oyuncunun durumunun maç saatinde belli olacağı kaydedildi.

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