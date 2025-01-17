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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Beşiktaş'ın konuğu Samsunspor - Yılport Samsunspor Haberleri

        Beşiktaş'ın konuğu Samsunspor

        Trendyol Süper Lig'de son olarak Bodrum FK'yı mağlup ederek kötü gidişata son veren Beşiktaş, 20. haftada sezonun flaş ekibi Samsunspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.01.2025 - 14:14 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:14
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü (yarın) Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        • 2

          Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        • 3

          Oynadığı futbolla takdir toplayan bu sezonun çıkış yapan ekiplerinden Reeder Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrıldı.

        • 4

          BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

          Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Reeder Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, müsabakada görev yapamayacak.

        • 5

          5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

          Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        • 6

          Söz konusu 5 oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

        • 7

          Beşiktaş ile Reeder Samsunspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek. Samsunspor'un ilk kez Süper Lig'e yükseldiği 1969-70 sezonundan bu yana yapılan 63 müsabakanın 35'ini Beşiktaş, 11'ini Samsunspor kazandı, 17 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 102 kez fileleri havalandırdı, Karadeniz temsilcisi ise 59 gol kaydetti.

        • 8

          Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleriyle 2-0 kazandı.

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