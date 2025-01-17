Beşiktaş'ın konuğu Samsunspor

Beşiktaş ile Reeder Samsunspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek. Samsunspor'un ilk kez Süper Lig'e yükseldiği 1969-70 sezonundan bu yana yapılan 63 müsabakanın 35'ini Beşiktaş, 11'ini Samsunspor kazandı, 17 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 102 kez fileleri havalandırdı, Karadeniz temsilcisi ise 59 gol kaydetti.