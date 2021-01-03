EN FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maç, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.