Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbol takımının, 3-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirileceği kamptaki hazırlık maçlarının tarihi belli oldu.

Kamptaki ilk hazırlık maçını 8 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Macaristan 1. Lig ekibi Mezökövesd ile oynayacak Beşiktaş, 10 Ocak Cuma günü saat 16.30'da ise TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşacak.

Her iki müsabaka da Gloria Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.