Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Utku Yuvakuran, Gökhan Töre, Adem Ljajic ve Hasic listede bulunmayan isimler oldu.

Beşiktaş'ın, MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Kevin Nkoudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner"