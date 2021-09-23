Beşiktaş'a 2013-2014'te transfer olan ve ilk sezonundan itibaren istikrarlı performansıyla beğeni toplayan Atiba, Altay maçında görev yaptığı takdirde siyah-beyazlı formayla 300. resmi maçına çıkacak.
Siyah-beyazlı ekipte 9. sezonunu yaşayan 38 yaşındaki futbolcu, 299 resmi karşılaşmada görev yaptı. Beşiktaş'ta en çok maça çıkan yabancı oyuncu unvanını da elinde bulunduran Atiba, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yarın görev vermesi halinde 300. kez Beşiktaş için sahada yerini alacak.
LİGDE 245 MAÇ
Atiba, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 245 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, 245 lig maçında 23 kez gol sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlı futbolcu bu sezon ise 5 maçta şans buldu. Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında ilk 11'de görev alan Atiba, VavaCars Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor maçlarında ise sonradan oyuna dahil oldu.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer almayan Atiba, bu sezon 5 lig maçında 279 dakika oynadı.
AVRUPA'DA 39 MAÇ
Atiba, Avrupa kupalarında 39 karşılaşmada görev yapıp, 1 kez fileleri havalandırdı.
Siyah-beyazlı formayla 14 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Atiba, 4 kez de bu organizasyonun elemelerinde görev aldı.
Kanadalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 21 müsabakasında ise Beşiktaş'a 1 gol kazandırdı.
KUPALARDA 15 MAÇ
Atiba Hutchinson, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa organizasyonlarında 15 maçta görev aldı.
Türkiye Kupası'nda 13 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giyen Atiba, 2 kez de Süper Kupa mücadelelerinde oynadı.
ATIBA'NIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Atiba'nın Beşiktaş'ta 9 sezonluk kariyeri şöyle:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!