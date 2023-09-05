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        Beşiktaş'ın istikrar abidesi Omar Colley

        Beşiktaş'ta Omar Colley, sergilediği performansla dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar, deneyimli stoperin forma giydiği 18 maçta yenilgi yüzü görmedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.09.2023 - 15:02 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:02
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        Omar Colley'den müthiş istatistik
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        Beşiktaş'ta Omar Colley, 11'in değişmezi oldu.

        İstikrarıyla ön plana çıkan Gambiyalı stoper, performansıyla da dikkat çekiyor.

        Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen Colley, teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezi olmayı başardı.

        Beşiktaş, deneyimli stoperin forma giydiği 18 maçta yenilgi yüzü görmedi. Colley geçtiğimiz sezon 10 maçta süre alırken, bu sezon Avrupa ve ligde toplam 8 karşılaşmada forma şansı buldu.

        Siyah beyazlılar, bu mücadelelerin 15'ini kazanırken; 3'ünden de beraberlikle ayrıldı.

        Omar Colley, bu sezon şu ana kadar hücumda da etkili bir grafik ortaya koydu. Gambiyalı stoper; 2'si lig, 1'i Avrupa'da olmak üzere 3 gol kaydetti.

        Deneyimli stoper, geçtiğimiz sezondan bu yana savunmada 4 farklı isimle beraber oynadı.

        Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Necip Uysal ve Daniel Amartey ile beraber forma giyen Colley’nin, tandemdeki yeri değişmedi.

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