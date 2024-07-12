Beşiktaş'ın istediği Klaassen'e yeni talip1
İtalyan basını, Beşiktaş'la da adı anılan Davy Klaassen'e yeni bir talip daha çıktığını yazdı
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İtalyan basınında yer alan habere göre; Parma, Inter'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha Davy Klaassen'i transfer etmek istiyor.
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İtalyan ekibinin Klaassen'i transfer etmek istese de Beşiktaş'ın oyuncuya yıllık 3 milyon euro'luk teklif yaptığı ve bu teklifle yarışmalarının çok zor olduğu belirtildi.
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Klaassen'i ayrıca bir diğer İtalyan ekibi Lazio'nun da izlemede olduğu aktarılırken, deneyimli oyuncuya yıllık 2 milyon Euro'dan iki yıllık sözleşme teklif edebileceği öne sürüldü.
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Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 20 resmi maça çıkan Dav y Klaassen bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.
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