23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Burak Yılmaz'ın yokluğunda Göztepe maçında ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu, 45+2. dakikada Caner'in pasında topu ağlara gönderen isim oldu.
Beşiktaş, 2019-2020 sezonunun ilk golüne Güven Yalçın'la ulaştı. Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrasında Göztepe karşılaşmasına ilk 11'de çıkan genç futbolcu, 45+2. dakikada Göztepe ağlarını havalandırarak takımını öne geçiren isim oldu.
Kazanılan korner atışında Göztepe savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topta Lens, müsait pozisyondaki Caner'i gördü. Tecrübeli oyuncu, ceza sahası içindeki boşluğu görerek son çizgiye indi ve kale sahası içine çok sert ortaladı.
Boşta kalan Güven Yalçın topu filelere göndererek hem takımını öne geçirdi hem de Beşiktaş'ın bu sezonki ilk golünü kaydetti. Maçın 6. dakikasında da gole çok yaklaşan genç oyuncu, uzaktan sert şutunda üst direğe takıldı.
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