Beşiktaş'ın ikinci Malili futbolcusu El Bilal Toure
Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, siyah-beyazlı kulüp tarihindeki ikinci Malili futbolcu oldu.
Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı santrfor El Bilal Toure, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki ikinci Malili futbolcu oldu.
Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 190 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki golcü oyuncuyu şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Genç oyuncu, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 191. yabancı futbolcu oldu.