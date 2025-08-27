Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş'ın ikinci Malili futbolcusu El Bilal Toure - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın ikinci Malili futbolcusu El Bilal Toure

        Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, siyah-beyazlı kulüp tarihindeki ikinci Malili futbolcu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 11:32 Güncelleme: 27.08.2025 - 11:32
        Beşiktaş'ın ikinci Malili futbolcusu
        Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı santrfor El Bilal Toure, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki ikinci Malili futbolcu oldu.

        Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 190 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki golcü oyuncuyu şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

        Genç oyuncu, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 191. yabancı futbolcu oldu.

        Habertürk Anasayfa