Beşiktaş'ın hedefindeki isimler

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, transfer önceliğini yönetime iletti. Deneyimli çalıştırıcı, özellikle hücum hattına takviye istiyor.

Santrfor bölgesine 2 futbolcu katmayı planlayan siyah beyazlılar, Aleksandar Mitrovic ve Diego Costa ile görüşmelerini sürdürüyor. Ekonomik şartların uygun olması durumunda bu iki oyuncudan en az biri kadroya dahil edilecek.

Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda görüşülen bir diğer futbolcuysa Alex Teixeria... 10 numara pozisyonunda oynayan 31 yaşındaki futbolcu, golcü kimliği ile ön plana çıkıyor.

2016 yılında 50 milyon euro bonservis bedeliyle Shakhtar Donetsk'ten Çin ekibi Jiangsu'ya transfer olan Brezilyalı oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.