Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        63
        Galatasaray
        GS
        63
        Beşiktaş
        BJK
        39
        Trabzonspor
        TS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        24
        Tümosan Konyaspor
        KON
        22
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın gündemindeki James Rodriguez Sao Paulo'dan ayrıldı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın gündemindeki James Rodriguez Sao Paulo'dan ayrıldı!

        Adı son dönemde Beşiktaş'la anılan James Rodriguez, kulübü Sao Paulo'dan ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayrılık resmen açıklandı! Beşiktaş...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Transfer döneminde ismi Beşiktaş'la anılan James Rodriguez, kulübü Sao Paulo'dan ayrıldı. Kolombiyalı yıldız, Brezilya ekibiyle olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak feshetti.

        Konuyla ilgili konuşan Sao Paulo Teknik Direktörü Thiago Carpini şu ifadeleri kullandı:

        "Birlikte geçirdiğimiz süre kısa oldu. Sezon öncesi yaptığımız testlerde baldırında küçük bir sakatlığa rastladık. Zaten milli takımda da bu sakatlığı yaşamıştı ve bir an önce forma giymesi için onunla ilgilenmeye başladık ama kendisi takımdan ayrılmak istediğini söyleyerek yanıma geldi. Süreci doğru takip etmekte fayda var, bu teknik bir karar değil, kulüp kararı değildi. Bu onun kararıydı."

        14 MAÇA ÇIKTI

        Bu sezon Sao Paulo formasıyla 14 resmi maça çıkan James Rodriguez bu karşılaşmalarda 1 gol 3 asistlik skor katkısı sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Rusya'dan "NATO ile savaş" değerlendirmesi
        Rusya'dan "NATO ile savaş" değerlendirmesi
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Polis helikopterine lazer tuttu, 91 bin lira ceza yedi
        Polis helikopterine lazer tuttu, 91 bin lira ceza yedi
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Kayseri'de can pazarı! 3 ölü, 4 yaralı
        Kayseri'de can pazarı! 3 ölü, 4 yaralı
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Ev sahibini soydu, serbest bırakılınca bıçakladı!
        Ev sahibini soydu, serbest bırakılınca bıçakladı!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Habertürk Anasayfa