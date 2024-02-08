Beşiktaş'ın gündemindeki James Rodriguez Sao Paulo'dan ayrıldı!

Transfer döneminde ismi Beşiktaş'la anılan James Rodriguez, kulübü Sao Paulo'dan ayrıldı. Kolombiyalı yıldız, Brezilya ekibiyle olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak feshetti.

Konuyla ilgili konuşan Sao Paulo Teknik Direktörü Thiago Carpini şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte geçirdiğimiz süre kısa oldu. Sezon öncesi yaptığımız testlerde baldırında küçük bir sakatlığa rastladık. Zaten milli takımda da bu sakatlığı yaşamıştı ve bir an önce forma giymesi için onunla ilgilenmeye başladık ama kendisi takımdan ayrılmak istediğini söyleyerek yanıma geldi. Süreci doğru takip etmekte fayda var, bu teknik bir karar değil, kulüp kararı değildi. Bu onun kararıydı."