Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Mert Günok da kamp kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın ve Alex Teixeira.