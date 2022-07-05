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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Young Boys forması giyen Christian Fassnacht için de temaslarını sıklaştırdı.

İsviçre basınına yansıyan haberlere göre, Beşiktaş, 2 milyon euroluk teklifini 3 milyon Euro'ya yükseltti.

4 milyon Euro isteyen Young Boys ile pazarlıklar devam ederken bu transferin de önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

* Fotoğraf AP'den servis edilmiştir.