Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in yeni takımı resmen açıklandı. Fransız teknik adam, İngiltere Championship ekiplerinden Watford'la anlaşmaya vardı

Kulübün idari direktörü Ben Manga, Ismael ile ilgili, "Mayıs ayında, bu kadar erken yeni bir teknik direktör atayabilmek, gelecek sezona çok iyi hazırlanabileceğimiz anlamına geliyor. Valerien gibi tecrübeli birini Watford'a getirebilmek kulübümüz için iyi bir haber. Onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesini kullandı.