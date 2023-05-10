Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in yeni takımı resmen açıklandı. Fransız teknik adam, İngiltere Championship ekiplerinden Watford'la anlaşmaya vardı
Kulübün idari direktörü Ben Manga, Ismael ile ilgili, "Mayıs ayında, bu kadar erken yeni bir teknik direktör atayabilmek, gelecek sezona çok iyi hazırlanabileceğimiz anlamına geliyor. Valerien gibi tecrübeli birini Watford'a getirebilmek kulübümüz için iyi bir haber. Onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Sezona Beşiktaş'ta başlayan Valerien Ismael, 11. hafta Hatayspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından görevinden ayrılmıştı.
47 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlıların başında çıktığı toplam 18 resmi maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.