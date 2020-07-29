Süper Lig 2019-2020 sezonunu 3. sırada bitiren Beşiktaş'ta en istikrarlı futbolcu Domagoj Vida olurken, Burak Yılmaz attığı gollerle, Caner Erkin ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.
Siyah-beyazlı takımda tamamlanan sezonda 31 oyuncu süre şansı buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi ise Hırvat stoper Domagoj Vida aldı. Sezon boyunca 31 maça çıkan Vida, 2 bin 683 dakika sahada kaldı.
Vida'yı son yıllarda istikrarıyla Beşiktaş'a damgasını vuran Atiba Hutchinson takip etti. Siyah-beyazlı ekibin ligde en fazla maç oynayan yabancı oyuncusu konumunda bulunan Hutchinson, 30 karşılaşmada 2 bin 583 dakika forma giydi.
Bir başka tecrübeli isim Gökhan Gönül ise 30 karşılaşmada 2 bin 556 dakika süre bulurken, Caner Erkin 2 bin 466 dakika oynadı.
BURAK YILMAZ EN GOLCÜSÜ
Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olması beklenen Burak Yılmaz, sezonun en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.
Sezon boyunca 25 maçta 2 bin 59 dakika süre alan Burak, rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı.
Siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Hutchinson ise attığı 6 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu.
Savunma oyuncusu Vida ile bir başka orta saha Georges-Kevin N'Koudou ise sezonu 5'er golle tamamladı.
CANER ERKİN TAKIMININ EN HIRÇINI
Beşiktaş'ta sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak tecrübeli isim Caner Erkin dikkati çekti.
Caner, 30 maçta 8 sarı ve bir kez kırmızı kart gördü. Jeremain Lens 2019-2020 sezonunda 8 defa sarı kartla cezalandırılırken, Muhammed Elneny 7 sarı ve 1 kırmızı, sezon tamamlanmadan takımdan ayrılan Victor Ruiz ise 7 sarı kart gördü.
FUTBOLCULARIN PERFORMANSI
Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Beşiktaş futbolcuları ve performansları şöyle:
|Futbolcu
|Maç
|İlk 11
|Dakika
|Gol
|Kırmızı kart
|Sarı kart
|Domagoj Vida
|31
|31
|2683
|5
|1
|3
|Atiba Hutchinson
|30
|29
|2583
|6
|0
|5
|Gökhan Gönül
|30
|29
|2556
|4
|0
|6
|Caner Erkin
|30
|27
|2466
|3
|1
|8
|Muhammed Elneny
|27
|27
|2387
|1
|1
|7
|Loris Karius
|25
|25
|2250
|0
|0
|1
|Burak Yılmaz
|25
|24
|2059
|13
|0
|4
|Victor Ruiz
|23
|23
|2048
|0
|0
|7
|Abdoulay Diaby
|31
|22
|1866
|5
|0
|1
|N'Koudou
|26
|19
|1837
|3
|0
|4
|Adem Ljajic
|24
|17
|1593
|5
|0
|5
|Jeremain Lens
|23
|17
|1367
|2
|0
|8
|Tyler Boyd
|21
|13
|1120
|1
|0
|5
|Enzo Roco
|11
|10
|830
|0
|0
|2
|Güven Yalçın
|20
|7
|781
|3
|0
|2
|Ersin Destanoğlu
|8
|8
|720
|0
|0
|1
|Necip Uysal
|15
|6
|653
|0
|0
|6
|Pedro Rebocho
|9
|8
|624
|0
|0
|2
|Kevin-Prince Boateng
|11
|6
|596
|3
|0
|1
|Rıdvan Yılmaz
|6
|6
|496
|0
|0
|1
|Dorukhan Toköz
|7
|6
|490
|0
|0
|2
|Oğuzhan Özyakup
|12
|4
|451
|1
|0
|1
|Umut Nayir
|17
|3
|448
|4
|0
|3
|Douglas
|5
|3
|274
|0
|0
|1
|Gary Medel
|2
|2
|126
|0
|0
|0
|Utku Yuvakuran
|1
|1
|90
|0
|0
|0
|Ricardo Quaresma
|1
|1
|59
|0
|0
|0
|Orkan Çınar
|3
|0
|47
|0
|0
|1
|Kartal Kayra Yılmaz
|5
|0
|33
|0
|0
|0
|Erdoğan Kaya
|1
|0
|22
|0
|0
|0
|Muhayer Oktay
|1
|0
|6
|0
|0
|0
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!