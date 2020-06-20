Beşiktaş'ın en gollü maçı!

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Denizlispor'u deplasmanda 5-1 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, bu sezonki en gollü galibiyetine imza attı.

Mücadelenin 10. dakikasında Kaptan Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçen ve ilk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarının başında ise kalesinde golü gördü. 53. dakikada savunmanın boşluğundan yararlanan Estupinan, orta sahadan kaptığı topla Beşiktaş ceza sahasına girerek takımına eşitliği getiren isim oldu. Bu golün ardından ise Beşiktaş, mücadeleyi rakip sahaya yıkarak üst üste goller bulmayı başardı. 61. dakikada Gökhan Gönül'ün golüyle tekrar öne geçen siyah-beyazlılar, 67. dakikada ise N'Koudou'nun sayısıyla farkı 2'ye yükseltti. Burak Yılmaz'ın savunmanın arkasına attığı güzel pasa gelişine vuran yıldız oyuncu, oldukça şık bir gol atmayı başardı.