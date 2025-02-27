Beşiktaş'ın Divan Kurulu'na eski başkanlar da katılıyor!
Beşiktaş'ta merakla beklenen Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 1 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi ile Hüseyin Yücel'in de katılacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ta merakla beklenen Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 1 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek.
22 Şubat Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan Divan Kurulu Toplantısı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.
Beşiktaş Denetim Kurulu raporunun yankıları sürerken yaşanan süreçle alakalı başkan Serdal Adalı'nın çok önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Beşiktaş'ın Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi ile Hüseyin Yücel'in de katılacağı öğrenildi.
Bir diğer eski başkan Hasan Arat'ın ise Divan Kurulu'na katılması beklenmiyor.