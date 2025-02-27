Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        64
        Fenerbahçe
        FB
        58
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        41
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        30
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        -3
        Haberler Spor Futbol Beşiktaş'ın Divan Kurulu'na eski başkanlar da katılıyor! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın Divan Kurulu'na eski başkanlar da katılıyor!

        Beşiktaş'ta merakla beklenen Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 1 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi ile Hüseyin Yücel'in de katılacağı öğrenildi.

        Giriş: 27.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta divana eski başkanlar da katılıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ta merakla beklenen Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 1 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek.

        22 Şubat Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan Divan Kurulu Toplantısı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

        Beşiktaş Denetim Kurulu raporunun yankıları sürerken yaşanan süreçle alakalı başkan Serdal Adalı'nın çok önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

        Beşiktaş'ın Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi ile Hüseyin Yücel'in de katılacağı öğrenildi.

        Bir diğer eski başkan Hasan Arat'ın ise Divan Kurulu'na katılması beklenmiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Trump neden Ukrayna'daki nadir elementleri istiyor?
        Trump neden Ukrayna'daki nadir elementleri istiyor?
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Habertürk Anasayfa