Derbi öncesinde siyah-beyazlılarda en büyük koz yeniden göreve gelen Şenol Güneş olacak. Tecrübeli hoca, hafta boyunca takımla yakından ilgilenirken oyuncularla da sık sık birebir toplantılar gerçekleştirdi. Son maça göre tek değişiklik yapacak olan Güneş'in Dele Alli'yi kulübeye çekecek olan Güneş'in, derbide solda N'Koudou'ya şans vermesi bekleniyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın başında derbilerde başarılı bir performans ortaya koydu. 27 derbi maçına çıkan Güneş, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Güneş, Galatasaray'a karşı ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Güneş'in ilk döneminde Beşiktaş, 4 Galatasaray deplasmanında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken sonrasında ise 3 puana ulaşamadı.

GÖZLER WEGHORST VE CENK'TE

Orta alana Gedson, Josef ve Salih Uçan'dan kuracak olan Güneş'in gol umutları ise yine Wout Weghorst ve Cenk Tosun olacak. Ismael döneminde kulübeye hapsolan Cenk, Ümraniyespor maçında 11 başlarken 2 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı. Weghorst da 2 golle farkı getiren isim olmuştu.

Son idman öncesi hafif bir sakatlık yaşayan Hollandalı'nın oynamasına engel bir durumun olmadığı bildirildi. Beşiktaş'ta Atiba ile bu sezon ilk kez bir maç kadrosuna dahil edildi.