Beşiktaş'ın derbi kazanma hasreti sürüyor

AA

Siyah-beyazlı ekip, yüz yılı aşkın süren tarihi rekabetlerde Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 5 derbi maçta taraftarına 3 puan sevinci yaşatamazken, bu takımlarla oynadığı son 10 derbide ise sadece 3 galibiyet aldı. Beşiktaş ligdeki son 10 derbi maçında 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.

EN SON GALATASARAY'I YENDİ

Bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ve Galatasaray’la oynadığı maçları kazanamayan Beşiktaş, derbi galibiyetine hasret kaldığı son 5 maçlık bölümde Fenerbahçe ile 3 kez, diğer rakibi Galatasaray ile ise 2 defa karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe’yle bu 3 maçta da berabere kalırken, Galatasaray’a karşı iki karşılaşmayı da 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, en son galibiyetini ise 25 Ekim 2021'de Galatasaray'a karşı aldı. Sarı-kırmızılılar, Vodafone Park’taki derbide Alexandru Cicaldau'nun golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen siyah-beyazlı ekip, Rachid Ghezzal ve Cyle Larin’in attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.

ATTIĞI GOL KADAR YEDİ

Beşiktaş son 10 maçlık derbiler dikkate alındığında rakiplerine attığı gol kadarını da kalesinde gördü. Siyah-beyazlı ekip rakiplerine 15 gol atarken kalesindeki 15 gole de engel olamadı.

Beşiktaş’ın ezeli rakipleriyle oynadığı son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2020-2021

Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4

Beşiktaş-Galatasaray: 2-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

Galatasaray-Beşiktaş: 3-1

2021-2022

Beşiktaş-Galatasaray: 2-1

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-2

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

2022-2023

Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1