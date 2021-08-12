Siyah-beyazlı takımda sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem bulguları saptanan Tyler Boyd, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Adem Ljajic, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı ve Güven Yalçın.