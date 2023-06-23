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Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Beşiktaş, Botafogo'nun savunmacısı Adryelson'la ilgileniyor.

Siyah-beyazlıların bu transferde ciddi olduğu ve ilk teklifini ilettiği belirtildi. Beşiktaş'ın 4 milyon Euro (21 milyon Brezilya Reali) teklifte bulunduğu fakat bu önerinin geri çevrildiği ileri sürüldü.

25 yaşındaki savunmacıyla Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya ve Yunan temsilcisi Olympiakos'un da ilgilendiği ifade edildi.

Siyah-beyazlıların resmi teklifini ilettiği belirtilirken, stopere talip olan diğer kulüplerin henüz resmi bir girişimde bulunmadığı bildirildi.

Adryelson, bu sezon 30 maça çıkarken 3 gol atma başarısı gösterdi. Brezilyalı stoperin 3 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

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