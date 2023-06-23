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Beşiktaş'ın Brezilyalı stoper için yaptığı teklif reddedildi

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmasını güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlıların, Brezilyalı stoper Adryelson'u transfer etmek istediği ifade edilirken, yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifin de geri çevrildiği iddia edildi.

Giriş: 23.06.2023 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoper için yaptığı teklif reddedildi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Beşiktaş, Botafogo'nun savunmacısı Adryelson'la ilgileniyor.

Siyah-beyazlıların bu transferde ciddi olduğu ve ilk teklifini ilettiği belirtildi. Beşiktaş'ın 4 milyon Euro (21 milyon Brezilya Reali) teklifte bulunduğu fakat bu önerinin geri çevrildiği ileri sürüldü.

25 yaşındaki savunmacıyla Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya ve Yunan temsilcisi Olympiakos'un da ilgilendiği ifade edildi.

Siyah-beyazlıların resmi teklifini ilettiği belirtilirken, stopere talip olan diğer kulüplerin henüz resmi bir girişimde bulunmadığı bildirildi.

Adryelson, bu sezon 30 maça çıkarken 3 gol atma başarısı gösterdi. Brezilyalı stoperin 3 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

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