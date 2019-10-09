Beşiktaş'ın basketbol takımına yeni destek

09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş Kulübü, Özersoylar Grubu ile Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı'na destek için iş birliği anlaşması yaptı.
Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Özersoylar Grubu Üst Yöneticisi Osman Kürşat Ersoy, iş birliğinin kapsamı konusunda bilgi verdi.
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Orman, erkek basketbol takımının ana sponsorlarından olan Özersoylar ile yeni bir iş birliği yaptıklarını belirterek, "Çok kıymetli bir grupla pozitif, beni çok mutlu eden bir anlaşmayı imzalıyoruz. Özersoylar ailesi çok iyi Beşiktaşlı. Biz onları değil, onlar bizi buldular. Beşiktaş'a katkı yapmak istediklerini söylediler." diye konuştu.
Özersoylar Grubu'nun Beşiktaş'a destek vermek için böyle bir anlaşmaya gittiğine dikkati çeken Orman, "Bunu yapmalarının tek sebebi Beşiktaş'a sahip çıkmalarıdır. Böyle değerli insanların Beşiktaş'a verdiği katkıdan dolayı da büyük mutluluk duyuyorum. Basketbol takımımızın üç markayla sponsorluğunu tamamlayıp bütçemiz dahilinde devam edeceğiz. Formamızı üç markayla doldurmuş bulunuyoruz. Beşiktaş'a katkı olsun istediler. Gösterdikleri nezakete, alçak gönüllülüğe, bu ilgiye camia başkanı olarak teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Reklam kaygısı olmayan bir markanın kulübe verdiği desteğin önemine değinen Orman, "Dünya savaşlarının Türkiye'ye etkisi ortada. Beşiktaş'ın daralma ihtiyacını iki senedir söylüyorum. Her şeyi kendi bütçemiz içinde üretmemiz lazım. Beşiktaş'ın basketbolda kendi bütçesi içinde yol alabileceği bir bütçe oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.
Özersoylar Üst Yöneticisi Osman Kürşat Ersoy ise Beşiktaş'a destek vermelerinin kendileri açısından onur verici olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Gönül verdiğimiz takımımıza forma sponsoru olmak onur verici. Bugün iş birliğinin ilk günü, umarım uzun vadeli iş birliğinin de başlangıcı olur. Her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyorum."
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