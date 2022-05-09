Dün akşam aldığı beraberlikle 4'üncü sırada bulunan Medipol Başakşehir ile arasındaki 6 puanlık farkı eritemeyen siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisine düşerken, son 5 maçının 4'ünü kazanan Fatih Karagümrük'ün de 1 puan altına indi ve haftayı 7'nci sırada tamamladı.
Beşiktaş'ın son 2 maç öncesinde ligi 4'üncü sırada bitirme şansı kalmadı. 4'üncü sıradaki Medipol Başakşehir'e karşı 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, puanları eşitlese dahi ikili averajda rakibinin gerisinde kalıyor. Beşiktaş'ın 2 maçı kazanıp, Medipol Başakşehir'in iki maçı kaybetmesi, bunun yanında Aytemiz Alanyaspor'un 2 maçta 3 puan alması halinde ise 3'lü averaj durumu ortaya çıkabilir. Ancak siyah-beyazlılar, bu durumda da rakiplerinin arkasında kalıyor. Rakipleri Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı 4 maçta toplamda 4 puan alabilen Beşiktaş, 7 puan toplayan Alanyaspor ve 5 puan alan Başakşehir'in gerisinde kalacak. Bu kaybetme ihtimalleri gerçekleşirken Fatih Karagümrük'ün ligde oynayacağı iki maçını da kazanması halinde ise ilk 5 bile Beşiktaş için imkansız hale geliyor.
Kara Kartalların, Avrupa Kupalarına katılması için tek ihtimal bulunuyor. Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp, Alanyaspor'un 1 maç yenilmesi, Fatih Karagümrük'ün de 2 maçın en az bir tanesinde puan kaybetmesi, ayrıca Beşiktaş'ın da 2 maçını kazanması gerekiyor. Bu ihtimaller, siyah-beyazlıların 5'inci olmasını içeren bir denklemi barındırıyor.
FİZİK ÜSTÜNLÜĞÜ SKORA YANSIMADI
Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinin 65'inci dakikasına kadar oynadığı futbol, kondisyon ve mücadele açısından çok büyük bir üstünlük barındırsa da oyunun skora yansımaması siyah beyazlıları üzen bir durum ortaya çıkardı. Sezonun en çok eleştirilen futbolcusu olan Batshuayi, Trabzonspor maçından sonra Fenerbahçe'ye karşı da penaltı kaçırınca 2 maçta kaybedilen 4 puanın baş sorumlusu ilan edildi. Batshuayi'nin yanı sıra Larin'in de girdiği pozisyonları değerlendirememesi ve geçen sezonki performansından hiçbir eser göstermemesi teknik direktör Valerien Ismael'i bile kızdıran bir durum oldu. Fransız teknik adam maç sonu yaptığı basın toplantısında iki oyuncuyu doğrudan suçlamasa da 'Önümüzdeki sezon gol atan santrforlara ihtiyacımız olacak' diyerek en azından Batshuayi'nin kalmayacağını ilan etmiş oldu. Öte yandan Beşiktaş, kaçan penaltı ve Larin'in ikinci yarıdaki kafa pozisyonuyla bu sezon 24'üncü kez direğe takılarak, bu alanda rekor sayılabilecek bir istatistiğe sahip oldu.
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