Beşiktaş'ın Avrupa'da 255. sınavı!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 255. sınavını verecek.

Kulüp tarihinde Avrupa'da 254 müsabakada 95 galibiyet alan siyah-beyazlı futbol takımı, 49 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, Avrupa arenasında 340 gol kaydederken, kalesinde ise 390 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda daha önce 12 karşılaşmada boy gösterdi.

Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenmeye başlayan UEFA Konferans Ligi'nde 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Rakipleriyle 1 kez berabere kalan Beşiktaş, 4 maçta ise yenilgi yaşadı.

Organizasyonda toplamda 21 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 19 gol gördü.

Beşiktaş, St. Patrick's karşısında bu organizasyondaki 13. mücadelesine çıkacak.

İRLANDA EKİPLERİYLE İLK MAÇ

Beşiktaş, İrlanda takımlarıyla ilk kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, St. Patrick's maçıyla Avrupa kupalarında ilk kez bir İrlanda takımına rakip olacak.

ST.PATRİCK'S, DAHA ÖNCE BAŞAKŞEHİR'E RAKİP OLDU

İrlanda ekibi, Türk temsilcisi Başakşehir ile daha önce 2 kez karşı karşıya geldi.

St. Patrick's, 2024-2025 sezonunda Konferans Ligi play-off turunda Başakşehir ile eşleşti.

St. Patrick's, sahasında 0-0 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Başakşehir'e 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

BEŞİKTAŞ, 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

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Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, siyah-beyazlı takım bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.