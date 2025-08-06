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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Beşiktaş'ın Avrupa'da 255. sınavı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın Avrupa'da 255. sınavı!

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaşacak olan Beşiktaş Avrupa kupalarında 255. maçına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 13:44 Güncelleme: 06.08.2025 - 13:44
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        Beşiktaş'ın Avrupa'da 255. sınavı!
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        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 255. sınavını verecek.

        Kulüp tarihinde Avrupa'da 254 müsabakada 95 galibiyet alan siyah-beyazlı futbol takımı, 49 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı.

        Beşiktaş, Avrupa arenasında 340 gol kaydederken, kalesinde ise 390 gol gördü.

        AVRUPA KUPALARINDA BEŞİKTAŞ

        Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153
        UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 133 57 25 51 209 180
        Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38
        UEFA Konferans Ligi 12 7 1 4 21 19
        TOPLAM 254 95 49 110 340 390

        KONFERANS LİGİ'NDE 13. MAÇ

        Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda daha önce 12 karşılaşmada boy gösterdi.

        Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenmeye başlayan UEFA Konferans Ligi'nde 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Rakipleriyle 1 kez berabere kalan Beşiktaş, 4 maçta ise yenilgi yaşadı.

        Organizasyonda toplamda 21 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 19 gol gördü.

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        Beşiktaş, St. Patrick's karşısında bu organizasyondaki 13. mücadelesine çıkacak.

        İRLANDA EKİPLERİYLE İLK MAÇ

        Beşiktaş, İrlanda takımlarıyla ilk kez karşı karşıya gelecek.

        Siyah-beyazlı takım, St. Patrick's maçıyla Avrupa kupalarında ilk kez bir İrlanda takımına rakip olacak.

        ST.PATRİCK'S, DAHA ÖNCE BAŞAKŞEHİR'E RAKİP OLDU

        İrlanda ekibi, Türk temsilcisi Başakşehir ile daha önce 2 kez karşı karşıya geldi.

        St. Patrick's, 2024-2025 sezonunda Konferans Ligi play-off turunda Başakşehir ile eşleşti.

        St. Patrick's, sahasında 0-0 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Başakşehir'e 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

        BEŞİKTAŞ, 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

        Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce 3 kez çeyrek final oynadı.

        Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

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        Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, siyah-beyazlı takım bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

        BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI GALİBİYET

        Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

        Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

        Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti.

        FARKLI MAĞLUBİYETLER

        Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda Liverpool karşısında yaşadı.

        Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

        Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla kaybetti.

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        Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

        Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 kaybetti.

        AVRUPA'DA EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU

        Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.

        1993-1999 yıllarında giydiği Beşiktaş formasıyla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

        Beşiktaş'ta Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile Brezilyalı golcü Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.

        Siyah-beyazlıların mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Rafa Silva 3, Milot Rashica, Salih Uçan ve Joao Mario 2'şer, Moatasem Al-Musrati, Emrecan Terzi, Ernest Muçi, Tayfur Bingöl, Necip Uysal, Tammy Abraham da birer kez gol sevinci yaşadı.

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