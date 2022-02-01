Beşiktaş'ın Antalya kampı sona erdi

Kulüp açıklamasına göre, teknik direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, bugün İstanbul'a dönecek.