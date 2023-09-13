Beşiktaş'ın Afrika Kupası kabusu: 8 futbolcu gidebilir!

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13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasındaki Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Afrika Kupası'nın başlamasına az bir süre kaldı.

Süper Lig'den de birçok futbolcunun katılacağı Afrika Kupası'ndan en çok etkilenecek takım ise Beşiktaş olacak.

Siyah beyazlılarda milli takımlarına davet edilmeleri halinde organizasyonda 8 futbolcu forma giyecek. Amertey - Gana Baily - Fildişi Sahili Colley - Gambiya Masuaku - Kongo Muleka - Kongo Onana - Kamerun Ghezzal - Cezayir Aboubakar - Kamerun

REKLAM Beşiktaş'ın 14 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında maç yapacağı takımlar: Fatih Karagümrük Pendikspor (D) Adana Demirspor Sivasspor (D) Trabzonspor Kayserispor (D)

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