Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olarak 6 maçlık galibiyet serisine nokta koyan Beşiktaş, eski futbolcularının çalıştırdığı takımlara karşı zorlanmaya devam etti.

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre, siyah-beyazlılar son 5 sezonda eski futbolcuların çalıştırdığı takımlara toplamda 35 puan kaybetti. Bu sezonki ilk maçında Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor'a 3-0, geride kalan haftada da Sergen Yalçın'lı Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybeden Kartal, 6 puandan oldu. Beşiktaş geçen sezon ise eski futbolcularına 11 puan kaybederek ağır bir yara aldı. İşte o tablo:

2019-2020: 6 puan

Sivasspor - Beşiktaş: 3-0 (Rıza Çalımbay)

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: 0-2 (Sergen Yalçın)

2018-2019: 11 puan

Bursaspor - Beşiktaş: 1-1 (Samet Aybaba)

Konyaspor - Beşiktaş: 2-2 (Rıza Çalımbay)

Göztepe - Beşiktaş: 2-0 (Bayram Bektaş)

Alanyaspor - Beşiktaş: 0-0 (Sergen Yalçın)

Beşiktaş - BB Erzurumspor: 1-1 (Mehmet Özdilek)

2017-2018: 5 puan

Sivasspor - Beşiktaş: 2-1 (Samet Aybaba)

Konyaspor - Beşiktaş: 1-1 (Mehmet Özdilek)

2016-2017: 6 puan

Gençlerbirliği - Beşiktaş: 1-1 (İbrahim Üzülmez)

Beşiktaş - Kayserispor: 2-2 (Sergen Yalçın)

Antalyaspor - Beşiktaş: 0-0 (Rıza Çalımbay)

2015-2016: 7 puan

Gençlerbirliği - Beşiktaş: 1-1 (Mehmet Özdilek)

Beşiktaş - Kasımpaşa: 3-3 (Rıza Çalımbay)

Kasımpaşa - Beşiktaş: 2-1 (Rıza Çalımbay)