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Beşiktaş ilk yarının, Galatasaray ikinci yarının son çeyreğinde gülüyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü yapılacak derbide karşı karşıya gelecek takımlardan Beşiktaş ilk yarının, Galatasaray ise ikinci devrenin son bölümünde skorer bir performans sergiliyor

Giriş: 28.04.2023 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş ilk yarının, Galatasaray ikinci yarının son çeyreğinde gülüyor
AA

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile Galatasaray, şampiyonluk yarışı yolunda Vodafone Park'ta kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

Ligin geride kalan bölümünde hükmen galibiyet sonucunda gelen 3 gol dışında Beşiktaş, 30 maçta 54 gol kaydetti, Galatasaray ise 29 karşılaşmada 64 kez fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ, İLK YARILARIN SONUNU SEVİYOR

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligin geride kalan bölümünde en fazla golü ilk yarının son 15 dakikasında buldu.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, 31 ila 45. dakikalarda 14 kez gol sevinci yaşadı.

İlk 15 dakikada 8 gol bulan siyah-beyazlı ekip, 16 ile 30. dakikalar arasında 9 kez skor tabelasını değiştirdi.

46 ila 60. dakikalarda 9 gol kaydeden Beşiktaş, 61 ila 75. dakikalarda ve son 15 dakikalık bölümde ise 7'şer kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY, SON 15 DAKİKADA ETKİLİ

Süper Lig'in lideri Galatasaray, bu sezon ikinci yarının son 15 dakikasında skorer bir performansa imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, 76 ila 90. dakikalarda 18 gol kaydetmeyi başardı.

Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü üstlendiği Galatasaray, ilk 15 dakikalık bölümde 7 gol atarken, 16 ile 30. dakikalar arasında 9 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 31. dakikadan ilk yarının sonuna kadar ise 14 kez ağları havalandırdı.

İkinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümünde 12 gol atan Galatasaray, 61-75. dakikalarda ise rakip filelere 4 gol gönderdi.

GOL DAKİKALARI

Beşiktaş ile Galatasaray'ın Süper Lig'in geride kalan 31 haftasında 15'er dakikalık periyotlara göre gol performansları şöyle:

Takım Gol dakikası (1-15) Gol dakikası (16-30) Gol dakikası (31-45+) Gol dakikası (46-60 ) Gol dakikası (61-75) Gol dakikası (76-90+)
Beşiktaş 8 9 14 9 7 7
Galatasaray 7 9 14 12 4 18
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