Beşiktaş ile Sivasspor 33. randevuda

İHA

Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig’in 4. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 33. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 32 mücadelede Sivasspor’un 10, Beşiktaş’ın 16 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 82 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde ise 46 gol gördü. İki takım arasında en son oynanan geçen sezonun ikinci yarısındaki maç 3-2 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor ile Beşiktaş arasında ligde geride kalan 32 maçta alınan skorlar şöyle:

2005 - 2006 Sezonu

Sivasspor - Beşiktaş: 1-3

Beşiktaş - Sivasspor: 0-1

2006 - 2007 Sezonu

Beşiktaş - Sivasspor: 0-1

Sivasspor - Beşiktaş: 0-1

2007 - 2008 Sezonu

Beşiktaş - Sivasspor: 1-2

Sivasspor - Beşiktaş: 1-2

2008 - 2009 Sezonu

Beşiktaş - Sivasspor: 1-1

Sivasspor - Beşiktaş: 1-1

2009 - 2010 Sezonu

Sivasspor - Beşiktaş: 0-1

Beşiktaş - Sivasspor: 2-2

2010 - 2011 Sezonu

Beşiktaş - Sivasspor: 2-1

Sivasspor - Beşiktaş: 1-0

2011 - 2012 Sezonu

Beşiktaş - Sivasspor: 3-1

Sivasspor - Beşiktaş: 1-1

2012 - 2013 Sezonu

Beşiktaş - Sivasspor: 0-1

Sivasspor - Beşiktaş: 0-1

2013 - 2014 Sezonu

Beşiktaş - Sivasspor: 1-1

Sivasspor - Beşiktaş: 3-0

2014 - 2015 Sezonu

Beşiktaş - Sivasspor: 3-2

Sivasspor - Beşiktaş: 0-1

2015 - 2016 Sezonu

Beşiktaş - Sivasspor: 2-0

Sivasspor - Beşiktaş: 1-2

2017 - 2018 Sezonu

Sivasspor - Beşiktaş: 2-1

Beşiktaş - Sivasspor: 5-1

2018 - 2019 Sezonu

Beşiktaş - Sivasspor: 1-2

Sivasspor - Beşiktaş: 1-2

2019 - 2020 Sezonu

Sivasspor - Beşiktaş: 3-0

Beşiktaş - Sivasspor: 1-2

2020 - 2021 Sezonu

Beşiktaş - Sivasspor: 3-0

Sivasspor - Beşiktaş: 0-0

2021 - 2022 Sezonu

Beşiktaş - Sivasspor: 2-1

Sivasspor - Beşiktaş: 2-3