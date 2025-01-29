Beşiktaş ile Benfica sol bek yarışında: Valentin Barco!
Beşiktaş, bonservisi Brighton'da bulunan 20 yaşındaki Arjantinli sol bek Valentin Barco'yu radarına aldı.
Giriş: 29.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:17
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef sol beke de takviye yapmak.
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Siyah-beyazlılar, Sevilla'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Brighton'da bulunan Valentin Barco'yu radarına aldı.
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Portekiz ekibi Benfica'nın da peşinde olduğu genç oyuncu için temaslar başlarken Barco, Sevilla'nın son antrenmanında yer almadı.
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Bu sezon Sevilla'da 9 maça çıkan Barco 1 asist yaptı.
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