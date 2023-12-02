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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş ile Ankaragücü 107. kez karşı karşıya - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş ile Ankaragücü 107. kez karşı karşıya

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Ankara'da karşılaşacak olan MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, lig tarihinde birbirlerine 107. kez rakip olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:57 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:57
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        Beşiktaş, Ankaragücü'ne konuk olacak
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        İki takım arasında geride kalan 106 maçta siyah-beyazlı ekip, 72 galibiyet aldı. Başkent ekibi Beşiktaş'ı 8 defa mağlup ederken, 26 karşılaşma ise beraberlikle tamamladı.

        Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 198 gole, sarı-lacivertliler 73 golle karşılık verdi.

        BEŞİKTAŞ, LİGDE SON 28 MAÇIN 22'SİNİ KAZANDI

        Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 28 maçın 22'sini kazandı, 5'inde berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu periyotta rakibine sadece bir kez yenildi.

        Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamazken, bu şanssızlığını 2010-2011'de Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

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        Beşiktaş, 13 Şubat 2011'deki 1-0'lık mağlubiyetin ardından yaklaşık 13 yıldır rakibine kaybetmezken, söz konusu dönemdeki 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

        BAŞKENTTE DE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

        İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

        Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 51 lig maçının 28'ini kazandı. Başkentte 17 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip gelebildi.

        Beşiktaş, lig maçlarında deplasmanda rakibinin filelerini 78 kez havalandırdı. MKE Ankaragücü ise 37 golle rakibine karşılık verdi.

        Öte yandan, 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynandı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Ligde 2018-2019 sezonunda da MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçı ise Beşiktaş 4-1 kazandı.

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