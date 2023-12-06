Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den taraftara derbi çağrısı

REKLAM advertisement1

Beşiktaş, yeni yönetimiyle çıkacağı ilk maçta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, bilet fiyatlarında yüzde 20 indirime gittiklerini belirterek taraftardan destek istedi.

Hüseyin Yücel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Genel Kurul’da yönetim yetkisine layık görüldüğümüz, taraftarımız ve delegelerimizle ortaya çıkan birlik, beraberlik ruhunu, yine kenetlenerek stadyumumuza taşıyoruz.

Başkanımız Hasan Arat liderliğindeki seçim öncesi çalışmalarımızda, her zaman taraftarımızın yanında olacağımız ve taleplerine kulak vereceğimizle ilgili sözlerimiz olmuştu.

REKLAM

Şimdi bu sözümüzü ilk maçımız olan, anlamı çok büyük bir derbi karşılaşmasında tutuyoruz.

Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda, 9 Aralık Cumartesi günü oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşmasında, derbi maçlarındaki tarifeyi uygulamayacağız.

Bu derbiye özel olarak taraftarımıza Beşiktaş’ın diğer lig maçlarındaki bilet bedelinden yüzde 20 indirim sağlıyoruz.

Her zaman yanımızda olan büyük taraftarımızın Cumartesi günü Beşiktaşlılık ruhunu ortaya koyacağına ve muhteşem bir atmosfer yaratacağına inancımız tamdır.

Tek koltuğu boş bırakmadan hep birlikte kenetleneceğimiz bu önemli maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz.