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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı: Hafta içi Ali Şansalan operasyonu oldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı: Hafta içi Ali Şansalan operasyonu oldu

        Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, "Hafta içinde Ali Şansalan operasyonu oldu. Sonuca ulaştığını da herkes görüyor. Burada neyi ifade etsem yine Beşiktaş Kulübü yine PFDK´lık olacak. Soru alsam bana hakem soracaksınız. Ben de diyeceğim ki hakem mi vardı? Biz, bir operasyonun hakeminin sahada olduğunu gördük" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 22:42 Güncelleme: 21.10.2023 - 22:42
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        Beşiktaş'tan hakem tepkisi!
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        Süper Lig´in 9´uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray´a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        İstedikleri sonucu alamadıklarını belirten Baltacı, "Gönlümüzün istediği gibi bir maç olmadı. Öncelikle Beşiktaş taraftarına teşekkür borcum var. Kendi statlarındaymış gibi atmosfer yaratan taraftarlara yönetim kurulum adına teşekkür ederim. Bir teşekkür de futbolcularımıza. 10 kişiyle parlak bir sonuç daha gerçekleştirebilirdik. Şanssız bir penaltı oldu. Şanssız bir de kırmızı kart oldu. Nedense bütün şanssızlıklar bizi buluyor. Bunlar da belli açıklamalardan sonra oluyor. Hafta içinde Ali Şansalan operasyonu oldu. Sonuca ulaştığını da herkes görüyor. Burada neyi ifade etsem yine Beşiktaş Kulübü yine PFDK´lık olacak. Soru alsam bana hakem soracaksınız. Ben de diyeceğim ki hakem mi vardı? Biz, bir operasyonun hakeminin sahada olduğunu gördük. Bütün hafta Ali Şansalan´ın bu maçın hakemi olduğunu Galatasaray tarafının açıklamalarıyla hakemin değiştirildiğini sizler yazdınız. Ben ne diyebilirim?" ifadelerini kullandı.

        "BİR FIRILDAK DÖNDÜRÜLÜYOR"

        Pozisyon yorumlamayacağını aktaran Baltacı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz hiç maçtan önce açıklama yaptık mı? Rakip takımın yöneticisinin açıklamasının ardından biz de bir polemik yaratabilirdik. Polemik yaratıp sonuç alınıyorsa biz de polemik yaratırdık ama yapmayacağız. Beşiktaş Kulübü bu yüzden büyüktür. Bu yüzden tüm kulüplerden büyüktür. Yansız düşünen insanların iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Rakip takımın yöneticisi söyledi. Onun anlatımı üzerine anladık ki bir oyun döndürülüyor. Bir fırıldak döndürülüyor. Maçta hakem hatası var mı yok mu bilmiyorum. Yorumları izleyemedik. 'Yan hakem penaltı verdi' diyorlar. Bilmiyorum doğru mu? Benim üzerinde durduğum Ali Şansalan bu maça atanmış, algoritma ile Halil Umut Meler mi çıkmış? Neden Halil Umut Meler? Bunun takdirinin yapılması lazım. Bizim maçtan önce polemik yaptığımız görülmüş mü? Bizden önce yapılmışsa cevap vermek zorundayız."

        "BEŞİKTAŞ TARAFTARI KİMSENİN GÜDÜMÜYLE HAREKET ETMEZ"

        Tribünlerde kendilerine de kötü tezahüratlarda bulunulduğunu anlatan Baltacı, "Allah aşkına hepimiz emek veriyoruz. Kötü tezahürat yapılınca ki bize de oluyor. Sosyal medyadan bize ne küfürler edildiğini sizler biliyorsunuz. Federasyon da takip edip de görsün. Federasyonun yapay zekası, algoritması, manuel atamalarından biz neler işitiyoruz onlar da görsün. Tribünleri kim tutabiliyor? Tutabilsek kendimiz tutarız. Beşiktaş taraftarı kimsenin güdümüyle hareket etmez. Beşiktaş taraftarını kimse bağırttıramaz. Beşiktaş taraftarı gördüğüne bağırır. Benim üzerinde durduğum Ali Şansalan´ın adı neden tartışıldı? Niye gündeme geldi? Bir derbiden önce neden gündeme geldi? 'Lale Orta´nın verdiği söylenilen kayıtlardan çok önceydi elimizde her türlü belge var' denildi. O belgelerin hiçbirini görmedik. Lale Orta, Fenerbahçe Kulübü´ne kayıt göndermiş. Bu bizim ilgimizin dışında. Bu konuşulunca Beşiktaş gündeme geliyor. Niye, çünkü Beşiktaş´ın hafta sonu maçı var. Ben yorumu sağ duyulu yazarlara ve kamuoyuna bırakıyorum" diye konuştu.

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