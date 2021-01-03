Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın ikinci başkanı Adnan Dalgakıran mücadelenin ardından flaş açıklamalar yaptı ve siyah-beyazlı kulübün yöneticilerinin bulunduğu locaya saldırı gerçekleştiğini belirtti. Dalgakıran'ın açıklaması şöyle:

"Burada çok vahim bir olay yaşadık. Son dakikadaki gerginlikten sonra, yöneticilerimizin locası, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı, iki yöneticimiz yumruklandı. Bu çok acı bir şey, burası patagonya değil. Biz kendilerinden davacı oluyoruz, o milletvekili ve kardeşinden. Kamera kayıtlarını istedik. Ülkenin parlamentosunda bu ülkenin insanlarını temsil eden insanlar loca basıp adam dövmeye kalkarsa, bu camia bunun hesabını sorar."

KAYSERİSPOR SÖZCÜSÜ TOKGÖZ: İSTENMEYEN OLAYLARI, BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLER ATEŞLEDİ

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de mücadelenin ardından açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:

"İlk ateşin çıkma yeri, Sergen hocanın yaptığı el hareketi. Sergen hoca buranın da ekmeğini yemiştir. Bazen dikkatli olmak gerekiyor. Bulunduğumuz konum itibarıyla gergin bir maç oynuyoruz. Türk kültüründe misafirin bir adabı olmalı. Maç içinde Beşiktaşlı yöneticiler sürekli bir bağırma, sürekli bir laf atma... Kulüp yöneticilerinin olgun olması gerekiyor. Biz olgun davrandık Kayserisporlu yöneticiler olarak. İstenmeyen olayları ateşlediler. İnatlarını sürdürdüler. Maalesef büyük bir gerginlik yaşandı. Ben saldırıyı görmedim. Eğer bir saldırı varsa ortaya çıkacak. Milletvekilimiz koridordaydı, bir yakınlaşma yoktu. Öyle bir şey olduğunu iddia ediyorlar ama ne olduğu belli değil. Ortaya çıkar.