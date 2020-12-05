Beşiktaş iki gün izin yapacak

İki gün izin yapacak siyah-beyazlı ekip, 12. haftada Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 7 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

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