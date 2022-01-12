Beşiktaş Icrypex fırsat tepti

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki maça üstün başlayan ve 6-0'lık skor sonrası rakibine erken mola aldıran siyah-beyazlı takım, maçın ilk çeyreğini 26-13 önde tamamladı, soyunma odasına da 44-37 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte konuk takımın farkı eritmesi sonrası final periyoduna 55-53 siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile gidildi.
Dördüncü periyoda da etkili başlayan Hapoel U-Net Holon, Beşiktaş'ın hiç sayı üretemediği periyodun başında 7 sayı farkla 62-55 öne geçti.
Son periyodun ilk 3 dakikasında sayı bulamayan siyah-beyazlı takım, Kenan Sipahi'den gelen 5 sayı ile bu seriye son verdi.
Karşılaşmanın dördüncü periyodunun son dakikası büyük bir heyecana sahne oldu ve İsrail temsilcisi maçtan 72-70 galip ayrıldı.
Hapoel U-Net Holon'da Chris Johnson, müsabakada kaydettiği 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olarak alınan galibiyette önemli rol oynadı.
İki takım arasında İsrail'de yapılan ilk maçı siyah-beyazlı takım, 73-72 kazanmıştı.
Son 16 turuna yükselen takımı, 18 Ocak Salı günü İsrail'de yapılacak 3. maç belirleyecek.
Salon: BJK Akatlar
Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 15, Egehan Arna 17, Lawson 13, Furkan Haltalı 4, Ercan Osmani 12, Mehmet Yağmur 1, Reaves 6, Hollis-Jefferson 2, Bluiett
Hapoel U-Net Holon: Zack 6, Ragland 10, Smith 11, Johnson 18, Bourdillon, Menco 14, Pnini 3, Kyser 6, Misgav 4
1. Periyot: 26-13
Devre: 44-37
3. Periyot: 55-53
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