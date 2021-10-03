İspanya'nın Burgos kentindeki Pabellon Multiusos Coliseum'da oynayacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlılar, H Grubu'nda Hereda San Pablo Burgos'nun yanı sıra Rytas Vilnius (Litvanya) ve EWE Baskets Oldenburg (Almanya) ile mücadele edecek.