Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giyen 26 yaşındaki basketbolcu ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Oyun kurucu ve şutör olarak görev yapabilen 1,96 metre boyundaki ABD'li basketbolcu, geçen sezon Zalgiris formasıyla çıktığı 30 lig maçında 6,1 sayı, 2,3 ribaund ve 1,5 asist ortalamalarıyla oynadı.