Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Icrypex, Reaves ve Egehan Arna'nın basketleriyle 5. dakikayı 13-2 üstün geçti. Konuk takım, Needham ve Dudzinski ile oyunu dengelemeye çalışırken, siyah-beyazlılar ilk periyodu 22-18 önde bitirdi.
İkinci periyoda hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor, boyalı alanda Metin Türen ve Hayes ile ürettiği sayılarla 23. dakikada 29-24 öne geçti. Maça karşılıklı basketlerle devam edilirken, Bursa temsilcisi ilk yarıyı 38-37 önde tamamladı.
Müsabakanın üçüncü periyodunda Beşiktaş Icrypex, Reaves ve Lawson ile skor bulurken, Frutti Extra Bursaspor rakibine Hayes-Andrews ikilisi ile karşılık verdi ve son çeyreğe 51-49 üstün girdi.
Dördüncü periyodun ilk bölümü de çekişmeye sahne olurken, daha sonra Andrews ve Needham ile etkili olan Frutti Extra Bursaspor son dakikaya 70-65 önde girdi. Mücadeleyi bırakmayan Beşiktaş Icrypex, Furkan Haltalı, Lawson ve Egehan Arna ile bulduğu basketlerle bitime 10 saniye kala farkı 1 sayıya (73-74) indirdi. Konuk takımın hücumunda yapılan faul sonrası Metin Türen serbest atışlardan birini sayıya çevirdi ve bitime 7 saniye kala farkı 2 sayıya (73-75) çıkardı. Beşiktaş Icrypex'ın hücumunda ise Lawson kaydettiği 2 sayılık basketle skoru 75-75 olarak eşitledi ve maç bu sonuçla uzatmaya gitti.
Beşiktaş Icrypex uzatma bölümünde, beşer faulle oyun dışı kalan as oyuncusundan yoksun mücadele eden Frutti Extra Bursaspor'a üstünlüğünü kabul ettirdi ve maçtan 86-80 galip ayrıldı.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Ozan Çakar, Serhat Büker
Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 8, Reaves 11, Furkan Haltalı 14, Egehan Arna 22, Lawson 16, Ercan Osmani 2, Mehmet Yağmur 2, Jefferson 10, Ata Kahraman 1
Frutti Extra Bursaspor: Needham 22, Andrews 12, Onuralp Bitim 13, Hayes 14, Dudzinski 7, Metin Türen 7, Ömer Utku Al 5, Ayberk Olmaz, Mithat Can Özalp, Tarık Sezgün
1. Periyot: 22-18
Devre: 37-38
3. Periyot: 49-51
Normal süre: 75-75
Beş faulle çıkanlar: 32.49 Dudzinski, 36.58 Hayes, 39.33 Andrews, 44.45 Needham, 44.55 Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor), 39.43 Kenan Sipahi, 42.04 Mehmet Yağmur (Beşiktaş Icrypex)
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