Beşiktaş Icrypex: 82 - Bahçeşehir Koleji: 69
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Yiğit Gönültaş
Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 18, Whitehead 18, Egehan Arna 17, Lawson 7, Furkan Haltalı 8, Ercan Osmani 11, Mehmet Yağmur 3, Reaves, Oğuzhan Göktepe
Bahçeşehir Koleji: Langston 3, Jamar 20, Erkan Yılmaz, Sam 1, Oğuz Savaş 4, Kartal Özmızrak 19, Jones 11, Muhammed Baygül 9, Soloman 2
1. Periyot: 20-11
Devre: 39-34
3. Periyot: 63-52
Karşılaşamaya etkili başlayan Beşiktaş, süre alan tüm oyuncularının peş peşe sayılar bulmasıyla kısa sürede üstünlüğü ele aldı. Pota altını iyi savunan siyah-beyazlı ekip hızlı hücum fırsatlarını da sayıya çevirince ilk çeyreği 20-11 önde tamamladı.
İkinci periyota da savunmadaki oyununu koruyarak başlayan ev sahibi takım, rakibini dış atışlara zorladı. Periyodun ilk 2 dakikasında sayı bulamayan Bahçeşehir Koleji, kısa sürede peş peşe bulduğu basketlerle aradaki farkı 3 sayıya kadar indirdi (26-23). Egehan Arna'nın üst üste üç sayılık basketleriyle farkı açarak rahat bir nefes alan Beşiktaş, ilk yarı sonunda soyunma odasına 39-34 üstünlükle gitti.
Müsabakanın üçüncü çeyreğine sayıyla başlayarak farkı 3 sayıya indiren Bahçeşehir Koleji karşısında üstünlüğünü korumak isteyen ev sahibi ekip, faullerde isabetli atışlar kaydederek farkı yeniden 10 sayıya yükseltti (46-36). Rakibinin öne geçme girişimlerini boşa çıkaran siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreği de 63-52 galip bitirdi.
Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, yakaladığı fırsatları sayıya çevirmekte güçlük çekmedi. Kritik anlarda bulduğu sayılarla rakibinin direncini kıran siyah-beyazlı ekip mücadeleyi 82-69 kazandı.
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