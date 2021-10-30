Beşiktaş Icrypex: 74 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 62
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Altuğ Köselerli, Ozan Çakar, Hüseyin Çelik
Beşiktaş Icrypex: Bone 6, Whitehead 2, Hollis-Jefferson, Lawson 18, Furkan Haltalı 18, Egehan Arna 19, Mehmet Yağmur 3, Reaves 8, Hakan Sayılı
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 2, Altan Erol 2, Yiğitcan Turna, Lomazs 18, Hakan Yapar 5, Hollowell 5, Smith 15, Emircan Koşut, Thomas Akyazılı 4, Sestina 11
1. Periyot: 8-8
Devre: 33-32
3. Periyot: 55-40
Çekişmeli başlayan maçın ilk periyodu 8-8 berabere geçildi.
Lomazs ile dış şutlarda iyi yüzde yakalayan konuk ekip, 17. dakikada 27-22 öne geçti. Maçın başında başarısız olduğu dış şutlarını düzelten Beşiktaş Icrypex, Reaves'in üç sayılık basketiyle son dakika içinde 30-29 öne geçerken, soyunma odasına da 33-32 üstün gitti.
Her iki ekip ikinci yarının başında kötü hücum yaptı. Beşiktaş Icrypex 4 dakikalık bölümde sadece 4 sayı bulurken, rakibine sayı şansı vermedi. 5-0'lık seriyle oyuna dönen konuk ekip, Smith'in basketiyle 25. dakikada 37-37 beraberliği yakaladı. Pota altında Furkan ile sayılar üreten siyah-beyazlı ekip, dışarıdan da Egehan ile sayılar buldu ve 3. periyot sonunda 15 sayılık fark (55-40) yakaladı.
Son periyotta Egehan ile sayılar üretmeye devam eden Beşiktaş Icrypex 33. dakikada 62-45 ile farkı 17 sayıya çıkardı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Lomazs ile oyunda denge aradıysa Mehmet'in üç sayılık basketiyle rakibinin direncini kıran Beşiktaş Icrypex karşılaşmayı 74-62 kazandı.
Beşiktaş Icrypex ligdeki üçüncü galibiyetini elde ederken, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket dördüncü kez mağlup oldu.
Karşılaşmanın üçüncü periyodunda saha içine girerek hakemlerde itirazlarda bulunan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Zafer Aktaş diskalifiye edildi.
Siyah-beyazlı takımda maçın üçüncü periyodunda dizinden sakatlanan oyun kurucu Jordan Lotham Bone oyuna devam edemedi. Bone sağlık ekibinin yardımıyla tedavisi için soyunma odasına gidebildi.
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