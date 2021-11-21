Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Icrypex, ilk periyodu 27-21 önde bitirirken, ikinci çeyrekte daha etkili bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe Beko soyunma odasına 46-41 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi mücadelesini taşıyan sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 59-54 önde geçtiği müsabakadan 82-74 galip ayrıldı.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu

Beşiktaş Icrypex: Jefferson 17, Bluiett 17, Lawson 2, Bone 21, Reaves, Furkan Haltalı 2, Egehan Arna 11, Mehmet Yağmur 4

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 18, Henry 10, Shayok 2, Polonara 14, Vesely 9, Ahmet Düverioğlu 4, Metecan Birsen 4, Guduric 15, İsmet Akpınar 3, Şehmus Hazer 3

1. Periyot: 27-21

Devre: 41-46

3. Periyot: 54-59