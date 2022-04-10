Karşılaşmaya genç oyuncusu Kerem ile etkili başlayan Beşiktaş Icrypex, Egehan'ın basketiyle 5. dakikada 10-4 üstünlük yakaladı. Aradaki farkı koruyan siyah-beyazlı takım, ilk çeyreği 18-12 önde geçti.
Genç oyuncularıyla iyi oyununu sürdüren Beşiktaş Icrypex, Yağız'ın basketiyle 11. dakikada farkı 10 sayıya (22-12) çıkardı. Alan savunması yapan Türk Telekom, hücum ribauntları sonrası bulduğu sayılarla oyunda denge aradı. Rakibin alan savunması karşısında Oğuzhan ile dış atışlarda başarılı olan siyah-beyazlı ekip, 15. dakikada 32-22 üstünlük yakalarken, ilk yarıyı da 11 sayı farkla 44-33 önde tamamladı.
İkinci yarının başında 7-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, Dawkins ve Clemmons ile dışarıdan sayılar bularak farkı eritmeyi bildi. Beşiktaş Icrypex, Egehan'ın basketleriyle 3. periyodu 56-55 önde geçti.
Türk Telekom, maçın 32. dakikasında Dorukhan'ın basketiyle 57-56'lık üstünlük yakaladı. Maçın 35. dakikası 60-60 beraberlikle tamamlandı. Kenan ve Ercan'ın ikili oyunlarıyla sayı üreten Beşiktaş Icrypex, maçın son dakikası içinde 69-62 ile öne geçti. Kalan sürede hata yapmayan siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı 73-67 kazandı.
Beşiktaş Icrypex'te ilk beşte görev alan genç oyuncu Kerem Kuthan Konan, 16. dakikada sakatlandı ve soyunma odasına sedyeyle götürüldü.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Özge Şentürk Bayraktar
Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 5, Whitehead 6, Egehan Arna 24, Lawson 4, Kerem Kuthan Konan 9, Ercan Osmani 13, Reaves, Yağız Aksu 4, Oğuzhan Göktepe 8
Türk Telekom: Perez 7, Clemmons 15, Dawkins 16, Samet Geyik 6, Johnson 14, Ellis 2, Can Uğur Öğüt 5, Berk Demir, Gani Erdi Gülaslan, Dorukhan Engindeniz 2
1. Periyot: 18-12
Devre: 44-33
3. Periyot: 56-55
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