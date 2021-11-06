Beşiktaş Icrypex: 68 - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 48

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Serhat Büker, Burak Yılmaz

Beşiktaş: Jefferson 15, Whitehead 16, Bluiett 8, Furkan Haltalı 3, Hakan Sayılı 2, Lawson 12, Yağız Aksu, Egehan Arna 10, Bone 2

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Andric, Buckner 7, Shorter 16, Ayberk Olmaz 9, Campbell 4, Tarolis 9, Bilgehan Diril, Onur Özkapıcı, Mertan Mutlu 3, Efe Beşok,

1. Periyot: 17-9

Devre: 28-23

3. Periyot: 50-35