Beşiktaş Icrypex: 68 - Gaziantep: 70

Salon: Akatlar

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Beşiktaş Icrypex: Reaves 6, Bone 16, Jefferson 14, Egehan Arna 6, Furkan Haltalı, Lawson 8, Whitehead 13, Mehmet Yağmur 5, Hakan Sayılı, Yağız Aksu

Gaziantep: Luther 21, Doyle 19, Gulley 14, Kaba 5, İsmail Cem Ulusoy 5, Peterson 6, Orhan Aydın Haciyeva, Leon Harun Apaydın, Tevfik Akdamar

1. Periyot: 18-23

Devre: 32-37

3. Periyot: 48-48