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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür

        Trendyol Süper Lig'in 6. sırasında yer alan Beşiktaş, ocak ayında zorlu bir fikstüre giriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:59
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        Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür!
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        Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ı ocak ayında zorlu bir fikstür bekliyor.

        Ocak ayında Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Bodrum FK, Samsunspor ve Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, kupada ise Sivasspor'u ağırlayacak.

        Beşiktaş, ocak ayında Avrupa'daki grup maçlarını tamamlayacak.

        22 Ocak tarihinde Athletic Bilbao ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 30 Ocak'ta ise Twente ile kozlarını paylaşacak.

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