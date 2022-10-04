TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş’ın golsüz tamamlanan Fenerbahçe derbisinde de hücum performansı yetersiz kaldı.

Sezona iyi başlayan N’Koudou da bireysel antrenmanlara devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcunun Cuma gününe kadar takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Valerien İsmael ve yardımcıları, Rachid Ghezzal’ın olmadığı maçlarda yaşanan gol sorununa çözüm arıyor. Cezayirli oyuncunun Giresun deplasmanında formasına kavuşacağı tahmin ediliyor.

Teknik ekibin ve taraftarın beğenisini kazanan 22 yaşındaki futbolcunu, ligin kalan bölümünde de 11'de oynamaya göz kırpıyor.

Bu arada, Beşiktaş'ın yeni transferi Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe karşısında oynadığı futbolla alkış aldı.