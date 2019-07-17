Beşiktaş hız kesmeden devam ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından denge, kuvvet ve koordinasyon çalışmaları üzerinde durdu. Daha sonra 5'e 2 çalışma yapan oyuncular, taktik program ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş, kamp çalışmaları kapsamında bu akşam Pendikspor ile bir hazırlık maçı yapacak.