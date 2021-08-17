Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, İsveçli oyuncu Paulina Frida Hersler'i kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son alarak İtalya'nın Givova Battipaglia ekibinde forma giyen 27 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.